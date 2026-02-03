Zugfahrt endet böse: Diebe stehlen Schmuck im fünfstelligen Wert

München - Am Montagabend stahl ein bislang unbekannter Täter einer 55-jährigen Frau in einem Railjet hochwertige Schmuck- und Kleidungsstücke. Bereits am Freitag hatte sich ein vergleichbarer Diebstahl in einem ICE ereignet.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. © Soeren Stache/dpa (Symbolfoto)

Bei den beiden Vorfällen machten die Täter nach Angaben der Bundespolizei jeweils eine Beute in fünfstelligem Wert. Die Beamten mahnen zur Vorsicht – vor allem bei längeren Fahrten.

Am Montag war demnach eine 55-Jährige in einem Railjet von Innsbruck nach München unterwegs. Als sie am Abend am Hauptbahnhof ankam, stellte sie fest, dass ihr Koffer verschwunden war – samt mehreren Goldringen, einem Brillantring und teurer Kleidung.

Die Bundespolizei schätzte den Beuteschaden auf rund 21.500 Euro.

Bereits am Freitag hatten Diebe in einem ICE auf der Fahrt von Nürnberg nach München den Koffer einer 60-Jährigen durchwühlt und daraus Schmuck im Wert von 18.500 Euro gestohlen. In beiden Fällen ermittle die Bundespolizei wegen Diebstahls.