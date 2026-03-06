Fotos von fremden Kindern gemacht? Mann wird aggressiv und zückt Messer

München - Im Stadtteil Neuperlach kam es nach Fotoaufnahmen zum Streit zwischen drei Männern. Am Ende ermittelt die Münchner Polizei wegen einer Bedrohung und einer Körperverletzung.

Polizisten trafen den Mann in der Wohnung an und stellten sein Messer sicher. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befanden sich ein 45-Jähriger und ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Nähe einer Sportanlage in der Carl-Wery-Straße.

Dort bemerkten sie einen 57-Jährigen, der an der Sportanlage Fotos machte. Die beiden Männer gingen davon aus, dass er Kinder fotografierte, und stellten ihn zur Rede.

Darauf reagierte der 57-Jährige aggressiv und versuchte zu flüchten. Es kam zum Handgemenge, wobei die Jacke des 57-Jährigen zerriss. Anschließend habe sich der Mann entfernt.

Die beiden Münchner verfolgten ihn bis zu einer Wohnung in der Nähe. Dort zog der 57-Jährige ein Klappmesser und bedrohte seine Verfolger. Der 45-Jährige und der 56-Jährige verständigten daraufhin die Polizei. Beamte trafen den Mann in der Wohnung an. Das Messer wurde sichergestellt und der 57-Jährige wegen Bedrohung angezeigt.