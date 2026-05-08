Feuerteufel in München unterwegs? Mehrere Brände in kurzer Zeit

München - Nach mehreren Bränden in und um München ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und prüft Zusammenhänge zwischen den Vorfällen.

Die Feuerwehr musste in letzter Zeit vermehrt zu kleinen Waldbränden ausrücken. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Innerhalb weniger Tage hatten Ende April mehrere kleine Waldflächen in Flammen gestanden. Unter anderem brannten rund 50 Quadratmeter in der kleinen Gemeinde Grasbrunn am 29. April.

Der Kreisbrandmeister der Feuerwehr Grasbrunn, Johannes Bußjäger, äußerte im Interview mit dem "Münchner Merkur" den Verdacht einer möglichen Brandserie.

Auffällig sei vor allem die Häufung in so kurzer Zeit, wird der Brandmeister in der Zeitung zitiert. Auch sieht er Parallelen zu älteren Fällen.

Die Polizei äußert sich auf Anfrage deutlich zurückhaltender.