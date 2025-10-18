Illegales Autorennen quer durch München: Frau bei Crash schwer verletzt

München - Am späten Freitagabend ist bei einem Unfall in der Schenkendorfstraße eine Frau schwer verletzt worden. Ursache dafür war möglicherweise ein illegales Autorennen, in das sie versehentlich geraten war.

Bei dem schweren Unfall in München sind mindestens drei Autos beschädigt und mindestens eine Person verletzt worden. © NEWS5 / Lars Haubner

Die Polizei bestätigte das am Samstagvormittag. Insgesamt seien vier Fahrzeuge bei dem Unfall gegen 23.40 Uhr beteiligt gewesen.

Die Ausgangslage sei nach bisherigen Erkenntnissen wie folgt gewesen: Ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Audi-Fahrer waren – wie auch eine 57 Jahre alte Toyota-Fahrerin – in Richtung Olympiapark am Mittleren Ring unterwegs.

"Als der 19-Jährige auf Höhe der Autobahn A9 die Fahrspur wechselte, um den Pkw des 21-Jährigen zu überholen, kollidierte er mit dem Heck des Pkw der 57-Jährigen", teilte das Polizeipräsidium München mit.

"Hierbei wurde der Pkw der 57-Jährigen über den Grünstreifen und in den Gegenverkehr geschleudert, wo ein 39-Jähriger (...) mit seinem Opel-Pkw frontal mit dem Pkw der 57-Jährigen kollidierte."

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Toyota daraufhin wieder zurückgeschleudert und blieb auf dem Grünstreifen stehen.