Fans ohne Ticket im ICE: Absperrungen und Massenkontrolle am Hauptbahnhof

München - Im Rahmen des Drittliga-Spiels zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus hatte die Bundespolizei am Hauptbahnhof alle Hände voll zu tun.

Bundespolizisten leiteten die Fans durch eine "Bearbeitungsstraße" und nahmen ihre Daten auf. © Bundespolizei München

Schon während der Anreise am Samstag meldete die Bundespolizei Pirna, dass sich etwa 250 Cottbus-Fans im ICE 503 auf dem Weg nach München befanden, wovon die Hälfte kein Ticket hatten.

Am Hauptbahnhof wurde daraufhin eine "Bearbeitungsstraße" eingerichtet, durch die Fans passieren mussten. Rund 100 Bundespolizisten waren dabei im Einsatz.

Der ICE wurde auf Gleis 11 umgeleitet, um die Fanszene von anderen Reisenden abtrennen zu können.

Weil der Zugbegleiter nach der Ankunft mehrere Sachbeschädigungen feststellte, entschied die Bundespolizei, die Identitäten sämtlicher reisender Fans festzustellen.

Den Angaben nach hatten die Fans zwei Sitze beschädigt, indem die Sitzflächen aus der Verankerung gerissen worden waren.