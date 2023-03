Erschreckende Gewalttat in München: Junge Frau (19) brutal attackiert!

Die Polizei sucht nach dem Angriff nach Zeugen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, war die junge Frau am späten Sonntagabend zunächst in der Trambahn der Linie 18 unterwegs. Sie stieg an der Haltestelle "Stegener Weg" aus, ging zu Fuß die Westendstraße in Richtung Rosengarten weiter.

Auf Höhe eines Parkplatzes näherte sich ihr gegen 23.15 Uhr ein bislang unbekannter Mann, welcher der 19-Jährigen mehrfach mit einem ebenfalls noch unbekannten Gegenstand gegen den Kopf schlug.

Das vom Angriff völlig überraschte Opfer ging zu Boden. Der Täter ließ danach jedoch nicht von der Frau ab, sondern trat mit Füßen auf ebenjene ein.

Die Münchnerin schrie während der Attacke laut um Hilfe, was dazu führte, dass ein Passant auf sie aufmerksam wurde und handlungsschnell eingriff.



Während der Unbekannte, der noch das Handy des Opfers entwendete, die Flucht antrat, verständigte der Passant umgehend den Rettungsdienst sowie die Polizei. Darüber hinaus kümmerte er sich um die 19-Jährige, die mehrere Verletzungen erlitt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Beamten mit knapp 20 Streifenbesatzungen blieb jedoch ohne Erfolg. Die Frau kam nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Retter zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.