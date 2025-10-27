Grabsch-Attacke in München: Täter verfolgt 17-Jährige von Einkaufszentrum in U-Bahn
München - Eine 17-Jährige ist in München Opfer von sexueller Belästigung geworden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Laut Angaben der Polizei befand sich die junge Frau am Samstag, gegen 20.05 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum in Neuperlach.
Im Kassenbereich fasste ihr ein Mann, der direkt hinter ihr stand, ans Gesäß.
Anschließend folgte der Mann der 17-Jährigen vom Einkaufszentrum bis zum U-Bahnhof Neuperlach Zentrum. Dort stiegen beide in die U5 in Richtung Laimer Platz ein. Dabei kam es erneut zu direktem Körperkontakt und Berührungen am Gesäß.
Als die Jugendliche die U-Bahn am Innsbrucker Ring verließ, wählte sie den Polizeinotruf. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.
Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen laufen.
Sexuelle Belästigung in München: Zeugenaufruf der Polizei
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des PEP, sowie in der U-Bahn-Linie U5 (Fahrtrichtung Laimer Platz) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München - Kommissariat 15, Telefonnummer 08929100 - oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa