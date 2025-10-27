Grabsch-Attacke in München: Täter verfolgt 17-Jährige von Einkaufszentrum in U-Bahn

München - Eine 17-Jährige ist in München Opfer von sexueller Belästigung geworden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, um den Täter ausfindig zu machen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei befand sich die junge Frau am Samstag, gegen 20.05 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum in Neuperlach.

Im Kassenbereich fasste ihr ein Mann, der direkt hinter ihr stand, ans Gesäß.

Anschließend folgte der Mann der 17-Jährigen vom Einkaufszentrum bis zum U-Bahnhof Neuperlach Zentrum. Dort stiegen beide in die U5 in Richtung Laimer Platz ein. Dabei kam es erneut zu direktem Körperkontakt und Berührungen am Gesäß.

Als die Jugendliche die U-Bahn am Innsbrucker Ring verließ, wählte sie den Polizeinotruf. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen laufen.