Großeinsatz am Harras: Jugendlicher wegen versuchter Tötung festgenommen
München - Ein 17-Jähriger soll seinen Kontrahenten bei einem Streit im Stadtteil Sendling schwer verletzt haben. Er wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen.
Am Mittwoch war ein 16-jähriger Münchner bei einem Streit vor einem Schnellrestaurant am Harras schwer am Oberkörper verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Der Jugendliche kam ins Krankenhaus und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Inzwischen schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es am Freitag.
Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des 17-jährigen Münchners. Der Teenager wurde daraufhin am Donnerstag widerstandslos festgenommen.
Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sind noch im Gange.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa