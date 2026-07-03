Großeinsatz am Harras: Jugendlicher wegen versuchter Tötung festgenommen

München - Ein 17-Jähriger soll seinen Kontrahenten bei einem Streit im Stadtteil Sendling schwer verletzt haben. Er wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen.

Die Polizei hat einen Jugendlichen nach einer Auseinandersetzung in Sendling festgenommen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Mittwoch war ein 16-jähriger Münchner bei einem Streit vor einem Schnellrestaurant am Harras schwer am Oberkörper verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Jugendliche kam ins Krankenhaus und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Inzwischen schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es am Freitag.

Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des 17-jährigen Münchners. Der Teenager wurde daraufhin am Donnerstag widerstandslos festgenommen.