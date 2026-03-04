Großeinsatz im Südwesten Münchens: Straße am Harras gesperrt
Die Beamten wurden am Mittwoch zunächst wegen eines Unfalls zum Harras alarmiert, erklärte die Polizei.
Inzwischen ist das Kommissariat 11 vor Ort im Einsatz, das unter anderem für Tötungsdelikte zuständig ist.
"Aktuell ist die Plinganserstraße aufgrund eines Polizeieinsatzes im Bereich Harras gesperrt", so die Einsatzkräfte.
Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich, wenn möglich weiträumig umfahren. Nähere Details zum Einsatz wurden zunächst nicht mitgeteilt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa