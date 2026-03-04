Großeinsatz im Südwesten Münchens: Straße am Harras gesperrt

München - Mit einem größeren Aufgebot ist die Polizei derzeit im Südwesten von München im Einsatz.

Die Spurensicherung steht an einem Unfallort in Südwesten der bayerischen Landeshauptstadt. © Peter Kneffel/dpa

Die Beamten wurden am Mittwoch zunächst wegen eines Unfalls zum Harras alarmiert, erklärte die Polizei.

Inzwischen ist das Kommissariat 11 vor Ort im Einsatz, das unter anderem für Tötungsdelikte zuständig ist.

"Aktuell ist die Plinganserstraße aufgrund eines Polizeieinsatzes im Bereich Harras gesperrt", so die Einsatzkräfte.