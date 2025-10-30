Großeinsatz in München: Mann greift wegen Ruhestörung zu Messer!

München - Ein Nachbarschaftsstreit hat in München einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall wegen Bedrohung. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums fühlte sich ein über 40-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuperlach am Mittwoch gegen 21.50 Uhr gestört von dem Lärm seines Nachbarn und wollte den Verursacher zur Rede stellen – mit drastischen Mitteln!

Er klopfte an der Tür und als sich diese öffnete, zeigte er ein über 30 Zentimeter langes Küchenmesser und führte Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers des Nachbarn aus.

Der erschrockene Nachbar schloss sofort die Tür und wählte den Polizeinotruf 110. Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation wurde eine Vielzahl von Kräften zum Tatort geschickt.

Der Angreifer ließ sich vor dem Haus widerstandslos festnehmen.