Sex-Treffen in Hotel eskaliert: Als sie nicht ohne Kondom will, zückt er ein Messer

München - Ein vereinbartes Treffen zum bezahlten Geschlechtsverkehr in einem Hotel im Münchner Westen ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 58-Jährigen wegen versuchter Vergewaltigung und schweren Raubes.

Nach einem eskalierten Sex-Treffen in einem Münchner Hotel ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Der Deutsche aus Baden-Württemberg hatte über ein Internetportal für Sonntag gegen 2.30 Uhr bezahlten Sex mit einer 22-jährigen Bulgarin vereinbart, die in München lebt. Zur eigenen Sicherheit brachte die junge Frau eine 31-jährige Bekannte mit ins Hotel in Neuaubing. Das berichtete die Polizei.

Doch schon kurz nach dem Treffen kam es zum Eklat: Entgegen der vorherigen Absprachen verlangte der 58-Jährige plötzlich Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

Als die 22-Jährige dies klar ablehnte, soll der Mann ausgetickt sein: Er bedrohte die 31-Jährige mit einem Messer und wiederholte seine Forderung mehrfach.

"Schließlich konnte sich die 31-Jährige aus dem Griff des Tatverdächtigen befreien und beide Frauen versuchten über die Terrassentür zu flüchten", beschrieb die Polizei die Situation. Dabei entriss der Mann der 22-Jährigen die Handtasche, nahm daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag an sich und flüchtete.

Die Frauen reagierten sofort und wählten den Notruf 110. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch am Hotel antreffen und vorläufig festnehmen.