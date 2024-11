Heftige Szenen am Ostbahnhof: Frau bespuckt Polizei und beißt Beamtin krankenhausreif!

München - Heftige Szenen am Münchner Ostbahnhof! Eine 48 Jahre alte Frau hat sich in der Nacht auf den heutigen Donnerstag einer Polizeikontrolle entziehen wollen, die Einsatzkräfte bespuckt und eine Beamtin blutig gebissen!

Am Münchner Ostbahnhof ist die Kontrolle einer 48 Jahre alten Frau aus dem Ruder gelaufen. Eine Beamtin musste ins Krankenhaus. (Archivbild) © Marco Krefting/dpa

Die Wohnsitzlose war laut Polizei einer Streife gegen 3 Uhr im Rahmen eines Streifenganges aufgefallen, da sie Getränke verschüttet hatte.

Als die Beamten die Frau kontrollieren wollten, versuchte diese, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Ein Beamter und eine Beamtin hielten die 48-Jährige entsprechend an deren Arm fest.

Aufgrund des Umstands, dass die Frau in Richtung der Streife zu spucken begann, musste sie von den Einsatzkräften zu Boden gebracht werden. Dabei biss sie der Beamtin so fest in deren Oberschenkel, dass die 25-Jährige eine tiefe Wunde davontrug.

Die weiter aggressive 48-Jährige musste gefesselt, zusätzlich eine Spuckhaube eingesetzt werden.

Anschließend wurde sie auf die Dienststelle der Bundespolizei am Ostbahnhof gebracht. Seitens der Bundespolizei wird gegen die Frau nun wegen Körperverletzung und des Angriffs beziehungsweise Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.