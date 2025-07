Sex-Attacke und Glasflasche ins Gesicht: Teenager in München angegriffen

München - Im Münchner Stadtteil Ludwigsvorstadt hat ein zu Beginn unbekannter Mann am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau sexuell belästigt und anschließend sie und ihren Begleiter verletzt.

Alles in Kürze

Eine Polizeistreife war zufällig in Tatortnähe – kurz nach dem Vorfall konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium München am Montag bekannt gab, waren die 18-Jährige und ihr 17 Jahre alter Begleiter gegen 2.50 Uhr in der Sonnenstraße unterwegs.

"Hier trat unvermittelt eine ihnen unbekannte männliche Person an sie heran und griff der 18-Jährigen an den Brustbereich. Zudem schlug ihr der unbekannte Täter sogleich in das Gesicht", teilte die Polizei mit.

Als der 17-Jährige dazwischen ging, traf ihn der Täter mit einer Glasflasche am Kopf. Anschließend rannte der Angreifer in Richtung Landwehrstraße.

Die 18-Jährige sprach eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife an. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige kurz darauf festgenommen werden.

Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz. Beide Opfer wurden verletzt, der 17-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.