Kinderpornografie in München: Tatverdacht gegen 22 Männer

Alles in Kürze

Die Ermittler müssen nun die sichergestellten Dateien auswerten. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Die Razzia fand in den frühen Morgenstunden am vergangenen Freitag statt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei den 22 Männern im Alter zwischen 18 und 65 Jahren besteht der dringende Tatverdacht Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben, erklärten die Ermittler.

Bisher gibt es keine Zusammenhänge zwischen den Verdächtigen. Sie waren in den Fokus der Ermittler geraten, weil Straftaten über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden waren.

Über 40 Einsatzkräfte der Polizei stellten bei der Razzia zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sicher.