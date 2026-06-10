Körperverletzung in Münchner Hotel! Großer Polizeieinsatz in der Innenstadt
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München - In einem Hotel an der Landwehrstraße in München läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei soll es dort zu einer Körperverletzung gekommen sein.
Die Lage ist nach Angaben der Polizei unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.
Aufgrund des laufenden Einsatzes kommt es im Bereich des Hotels jedoch zu Verkehrsbehinderungen. Die Goethestraße wurde demnach vollständig gesperrt.
Der Polizeieinsatz begann laut Behördenangaben in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr. Noch sind viele Fragen offen, nähere Informationen zur Tat liegen bislang nicht vor.
Der mutmaßliche Täter konnte den Angaben zufolge jedoch nicht flüchten.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)