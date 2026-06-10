Körperverletzung in Münchner Hotel! Großer Polizeieinsatz in der Innenstadt

München - In einem Hotel an der Landwehrstraße in München läuft derzeit ein Polizeieinsatz . Nach Angaben der Polizei soll es dort zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Die Polizei ist in München vor Ort. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Lage ist nach Angaben der Polizei unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Aufgrund des laufenden Einsatzes kommt es im Bereich des Hotels jedoch zu Verkehrsbehinderungen. Die Goethestraße wurde demnach vollständig gesperrt.