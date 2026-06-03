Streit an U‑Bahn-Station eskaliert: Mann fuchtelt mit Messer, vier Verletzte

München - Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem wegen Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem gegen mehrere Beteiligte. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wählten am Dienstag gegen 21.35 Uhr mehrere Passanten den Notruf, weil es im U-Bahnhof Messestadt Ost zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 19-Jährigen, einem 33-Jährigen, einem 23-Jährigen, einer 16-Jährigen und einer 18-Jährigen gekommen.

Dabei soll der 19-Jährige ein Messer gezückt haben und versucht haben, es gegen die zwei Teenagerinnen einzusetzen. Der 33-Jährige und der 23-Jährige gingen dazwischen.

Bei der folgenden Schlägerei wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige, der 33-Jährige und die 16-Jährige verletzt. Alle fünf Beteiligten wurden erst nach einer Fahndung in der Nähe angetroffen. Der 33-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.