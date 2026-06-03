Streit an U‑Bahn-Station eskaliert: Mann fuchtelt mit Messer, vier Verletzte

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Nach einer Auseinandersetzung unter fünf Beteiligten an der U-Bahn-Station Messestadt Ost in München ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Von Friederike Hauer

München - Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem wegen Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem gegen mehrere Beteiligte. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem gegen mehrere Beteiligte. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wählten am Dienstag gegen 21.35 Uhr mehrere Passanten den Notruf, weil es im U-Bahnhof Messestadt Ost zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 19-Jährigen, einem 33-Jährigen, einem 23-Jährigen, einer 16-Jährigen und einer 18-Jährigen gekommen.

Dabei soll der 19-Jährige ein Messer gezückt haben und versucht haben, es gegen die zwei Teenagerinnen einzusetzen. Der 33-Jährige und der 23-Jährige gingen dazwischen.

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Bei der folgenden Schlägerei wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige, der 33-Jährige und die 16-Jährige verletzt. Alle fünf Beteiligten wurden erst nach einer Fahndung in der Nähe angetroffen. Der 33-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der polizeilichen Erfassung wurden beim 23-Jährigen zudem Drogen gefunden. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige und der 33-Jährige jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen: Wer an der U-Bahn-Station Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 oder bei jeder Dienststelle melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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