Streit an U‑Bahn-Station eskaliert: Mann fuchtelt mit Messer, vier Verletzte
München - Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Riem wegen Körperverletzung.
Wie die Polizei mitteilte, wählten am Dienstag gegen 21.35 Uhr mehrere Passanten den Notruf, weil es im U-Bahnhof Messestadt Ost zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.
Ersten Ermittlungen zufolge war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 19-Jährigen, einem 33-Jährigen, einem 23-Jährigen, einer 16-Jährigen und einer 18-Jährigen gekommen.
Dabei soll der 19-Jährige ein Messer gezückt haben und versucht haben, es gegen die zwei Teenagerinnen einzusetzen. Der 33-Jährige und der 23-Jährige gingen dazwischen.
Bei der folgenden Schlägerei wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige, der 33-Jährige und die 16-Jährige verletzt. Alle fünf Beteiligten wurden erst nach einer Fahndung in der Nähe angetroffen. Der 33-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bei der polizeilichen Erfassung wurden beim 23-Jährigen zudem Drogen gefunden. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige und der 33-Jährige jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.
Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen: Wer an der U-Bahn-Station Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnten, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 oder bei jeder Dienststelle melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa