Kurioser Diebstahl: Polizei in Bayern fahndet nach T-Rex-Schädel

Wie in der PNP gemeldet wird, sei der T-Rex-Kopf am frühen Samstagmorgen zwischen 4 und 4.30 Uhr entwendet worden.

Historisch gesehen kann man zumindest beruhigen: Das Skelett-Teil stammt nicht von Ausgrabungen und ist auch keine 70 Millionen Jahre alt.

Der Schädel stammt aus einem 3D-Drucker und stand bis vor seinem Verschwinden in einer Hofeinfahrt.

Somit handelt es sich nicht um einen potenziellen unschätzbaren Wert - der Schaden liegt bei etwa 800 Euro.

Zuletzt sei der echs-travagante Totenkopf gegen 4.30 Uhr in der Nähe eines Supermarktes in der Münchner Allee gesichtet worden. Dort war er an einen Stromkasten gelehnt.

Die Polizei sucht nun nach potenziellen Zeugen, die Hinweise zu dem Kunst-Saurier oder seinen Dieben machen kann.