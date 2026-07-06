Verdacht auf Kindesmissbrauch im Fußball: Mann aus Münchner Umland in U-Haft

München - Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen im Umfeld eines Fußballvereins im Münchner Umland. Ein über 60 Jahre alter Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte sitzt wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch im Fußball-Umfeld in U-Haft. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Die Staatsanwaltschaft München II führe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts dreier Fälle von sexuellem Missbrauch eines Kindes, teilte ein Sprecher mit.

Der Verdächtige soll aus dem Landkreis Ebersberg kommen.

Ein Aspekt der Ermittlungen ist demnach auch ein möglicherweise gefälschtes Führungszeugnis. Im April war eine Anzeige eingegangen, seitdem laufen die Ermittlungen.

Ob der Verdächtige eine offizielle Tätigkeit in einem Fußballverein hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen.