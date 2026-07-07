Fußballtrainer missbraucht Kinder: Weitere Opfer von "Coach Ben" gesucht

München - Ein Fußballtrainer in Oberbayern soll über Jahre Jungen und Jugendliche in seiner Obhut missbraucht haben. Der Mann wurde verhaftet, doch das Ausmaß seiner Taten scheint noch nicht geklärt.

Die Polizei ermittelt in Oberbayern gegen einen 43-Jährigen wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Seit Oktober 2024 läuft das Ermittlungsverfahren gegen einen 43-jährigen Deutschen aus dem Raum Wolfratshausen/Bad Tölz, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann steht im Verdacht, als Fußballtrainer in verschiedenen Kinder- und Jugendmannschaften in München sowie im Umland Minderjährige missbraucht zu haben. Er war auch bei nationalen und internationalen Kinder- und Jugendfußballcamps tätig, so die Ermittler.

Bei seiner Arbeit und in der Freizeit war der 43-Jährige regelmäßig in intensivem Kontakt zu den jungen Spielern. Hierbei war er unter dem Pseudonym "Coach Ben" bekannt, gab die Polizei bekannt.

Bisher bekannt gewordene Taten standen unter anderem in Zusammenhang mit gemeinsamen Filmabenden oder Übernachtungen. Bei den Opfern soll es sich um männliche Kinder und Jugendliche handeln.