Fußballtrainer missbraucht Kinder: Weitere Opfer von "Coach Ben" gesucht
München - Ein Fußballtrainer in Oberbayern soll über Jahre Jungen und Jugendliche in seiner Obhut missbraucht haben. Der Mann wurde verhaftet, doch das Ausmaß seiner Taten scheint noch nicht geklärt.
Seit Oktober 2024 läuft das Ermittlungsverfahren gegen einen 43-jährigen Deutschen aus dem Raum Wolfratshausen/Bad Tölz, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Der Mann steht im Verdacht, als Fußballtrainer in verschiedenen Kinder- und Jugendmannschaften in München sowie im Umland Minderjährige missbraucht zu haben. Er war auch bei nationalen und internationalen Kinder- und Jugendfußballcamps tätig, so die Ermittler.
Bei seiner Arbeit und in der Freizeit war der 43-Jährige regelmäßig in intensivem Kontakt zu den jungen Spielern. Hierbei war er unter dem Pseudonym "Coach Ben" bekannt, gab die Polizei bekannt.
Bisher bekannt gewordene Taten standen unter anderem in Zusammenhang mit gemeinsamen Filmabenden oder Übernachtungen. Bei den Opfern soll es sich um männliche Kinder und Jugendliche handeln.
Fußballtrainer missbraucht Kinder: Ermittler gehen von weiteren Opfern aus
Seit Dezember 2025 sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Inzwischen wurden weitere Fälle bekannt. Den Ermittlungen zufolge geht man nun davon aus, dass der Mann weitere Taten begangen hat, die weit zurückliegen.
Daher werden jetzt ehemalige Spieler von "Coach Ben" gesucht, die sich mit der Polizei in Verbindung setzen sollen.
Wer in den Jahren 2005 bis 2025 unter der Leitung des Mannes trainiert hat, Opfer einer Straftat wurde oder Angaben zu den Taten machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100, per E-Mail an [email protected] oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Uwe Anspach/dpa