Lauter Knall sorgt für Aufregung in Taufkirchen: Spezialkräfte stürmen Wohnung

Taufkirchen - Ein randalierender Mann hat einen Großeinsatz der Polizei in Taufkirchen bei München ausgelöst.

Nach dem zweiten Anruf eilten auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei zum Einsatzort nach Taufkirchen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums rief eine Frau in Taufkirchen am Freitag gegen 16 Uhr bei den Beamten an und sagte, dass ihr 37-jähriger Nachbar "enormen Lärm" in seiner Wohnung verursachen würde.

Eine Streife konnte vor Ort jedoch keinen Lärm feststellen.

Wenig später meldete sich die Frau erneut und gab an, einen lauten Knall aus der Wohnung des 37-Jährigen gehört zu haben. Daraufhin eilten mehrere Beamte, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, zum Einsatzort.

Der 37-Jährige verhielt sich den Angaben zufolge "unkooperativ" und wollte seine Wohnungstür nicht öffnen.

"Weiterhin war zu vernehmen, dass er mehrfach auf seine Wohnungseinrichtung gewaltsam einwirkte", so die Polizei.