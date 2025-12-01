LKA: Mehr junge Menschen begehen Gewalttaten, "Abzocken" als Gruppen-Tat steigt an

München - Die Zahl der Gewalttaten unter Kindern und jungen Menschen in Bayern hat weiter zugenommen. Das geht aus einer Auswertung des Landeskriminalamts (LKA) der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2024 hervor.

Im Jahr 2024 wurden rund 259.000 Tatverdächtige allein in Bayern registriert. © Carsten Rehder/dpa

Demnach ging die Zahl der jungen Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr zwar um etwa sieben Prozent auf rund 51.000 zurück.

Bei der Gewaltkriminalität wie schwerer Körperverletzung und Raubdelikten sowie Verbreitung pornografischer Inhalte nahmen die Zahlen aber zu.

Jeder fünfte der rund 259.000 registrierten Tatverdächtigen in Bayern war der Auswertung zufolge 2024 ein Kind (acht bis 13 Jahre), Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) oder Heranwachsender (18 bis 20 Jahre).

Nach den Anstiegen nach der Corona-Pandemie 2022 und 2023 waren die Verdächtigenzahlen bei den Jugendlichen (rund 22.000) und Heranwachsenden (fast 19.000) 2024 wieder rückläufig, bei den Kindern stagnierte der Wert mit rund 10.000 auf ähnlich hohem Niveau.

Auffällig ist laut dem LKA, dass unter den Kindern die stärksten Zuwächse bei der Gewaltkriminalität zu verzeichnen waren – 2024 erreichten diese mit rund 1400 Tatverdächtigen einen Höchststand der vergangenen zehn Jahren.

Jugendliche bilden dennoch nach wie vor die mit Abstand größte Gruppe unter den Tatverdächtigen bei diesen Delikten, gefolgt von den Heranwachsenden.