Mann will Straftat verhindern und wird selbst zum Opfer

München - Ein Mann wurde an einer S-Bahn-Haltestelle mit einer Brechstange attackiert und verletzt.

Nach einem Angriff mit einer Brechstange an einer S-Bahn-Haltestelle ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, machten sich zwei Männer am Samstag gegen 3.15 Uhr an einem Snackautomaten an der S-Bahn-Haltestelle Unterhaching zu schaffen.

Ein 53-Jähriger hatte die Geräusche des Aufbruchs gehört und war aus einer nahen Wohnung gekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Er entdeckte die Täter und schubste einen der Männer weg. Dieser quittierte dies mit einem Schlag der Brechstange gegen den Kopf des Mannes, sodass dieser zu Boden ging, berichtete die Polizei.

Weil sein Handy beim Sturz beschädigt wurde, rief der 53-Jährige lautstark nach seiner Frau. Sie verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

Derweil flüchteten die Täter in nördlicher Richtung zum Fasanenpark. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie nicht gefasst werden.

Durch den Schlag und den Sturz erlitt der 53-Jährige eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden am Arm. Er begab sich nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst selbst zu einem Arzt.