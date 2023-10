Messer-Attacke in München: 75-Jähriger sticht anderen Senior in Unterkunft nieder

München - Ein 75-Jähriger hat einen 71-Jährigen in einem Männerwohnheim in München mit einem Messer niedergestochen.

Die Münchner Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 75-Jährigen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Angriff am Montag gegen 6.50 Uhr in der Unterkunft im Münchner Stadtteil Sendling.

Demnach soll der 75-jährige Deutsche dem 71-jährigen Österreicher mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen haben.

Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Angreifer konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er ist polizeibekannt. Der 75-Jährige habe wegen Mordes im Gefängnis gesessen und sei vor einigen Jahren freigekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der genau Ablauf sowie das Motiv der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Attacke soll aber ein Streit vorausgegangen sein.