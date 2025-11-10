Messer-Mann löst Großeinsatz in Unterföhring aus: Polizei schießt

München - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen in Unterföhring bei München für große Verunsicherung gesorgt. Die Polizei musste einen Warnschuss abgeben.

Mehrere Streifenwagen eilten nach Unterföhring. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 9.20 Uhr über den aggressiven Mann vor einem Anwesen in der Fichtenstraße informiert. Ein Großaufgebot an Beamten eilte daraufhin zum Einsatzort.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 42-jährigen Deutschen, der in einer Hand ein Messer und in der anderen eine Weinflasche hielt. Die Aufforderung, die Gegenstände abzulegen, ignorierte der Mann und lief drohend auf die Einsatzkräfte zu.

Daraufhin schoss ein Beamter mit seiner Dienstpistole als Warnung in die Luft.

Unter dem Einsatz von Pfefferspray gelang es der Polizei schließlich, den in München wohnenden Mann festzunehmen. Dabei leistete dieser den Angaben zufolge Widerstand.

Da er sich psychisch auffällig verhielt, wurde er in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen.