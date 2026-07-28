Messerattacke in Münchner Flüchtlingsunterkunft: 41-Jähriger notoperiert
München - In einer Flüchtlingsunterkunft in München ist am Montagabend ein Mann niedergestochen worden. Der Angreifer wurde noch vor Ort festgenommen.
Gegen 20.10 Uhr gerieten ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 41-jähriger Ukrainer in der Unterkunft in Hadern, in der beide wohnen, in einen Streit. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit.
Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 51-Jährige auf den anderen Mann ein und traf ihn am Oberkörper.
Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Er befindet sich außer Lebensgefahr.
Der 51-Jährige wurde noch am Tatort widerstandslos von der Polizei festgenommen.
Im Laufe des Dienstags soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Titelfoto: Robert Michael/dpa