Messerattacke in Münchner Flüchtlingsunterkunft: 41-Jähriger notoperiert

München - In einer Flüchtlingsunterkunft in München ist am Montagabend ein Mann niedergestochen worden. Der Angreifer wurde noch vor Ort festgenommen.

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 20.10 Uhr gerieten ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 41-jähriger Ukrainer in der Unterkunft in Hadern, in der beide wohnen, in einen Streit. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 51-Jährige auf den anderen Mann ein und traf ihn am Oberkörper.

Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Der 51-Jährige wurde noch am Tatort widerstandslos von der Polizei festgenommen.