Mit Gehhilfe zugeschlagen: Mann entpuppt sich als gesuchter Straftäter

München - Ein 35-Jähriger griff an der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof München einen 57-Jährigen mit seiner Gehhilfe an.

Die Bundespolizei nahm den Mann nach der Attacke fest. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, hielt sich der 35-jährige Ungar am Montag gegen 14.15 Uhr vor dem Eingang der Einrichtung am Gleis 11 auf.



Als ein 57-jähriger Chinese in die Mission wollte, stieß der 35-Jährige ihn unvermittelt gegen die Eingangstür. Anschließend schlug er ihm mit seiner Gehhilfe gegen den Oberkörper.

Alarmierte Polizisten nahmen die Beteiligten zur Klärung des Sachverhalts mit zur Wache in der Denisstraße.

Bei der Überprüfung des 35-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen exhibitionistischer Handlungen vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1320 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun für 44 Tage in Haft.