Vor USA-Flug: Europaweit gesuchter Straftäter am Flughafen München festgenommen

München - Beamte der Bundespolizei haben einen europaweit gesuchten Straftäter am Flughafen München festgenommen.

Der 26-jährige Niederländer stand auf der internationalen Fahndungsliste zur Auslieferung in sein Heimatland. Dort wird er wegen einer ganzen Palette schwerer Delikte gesucht, darunter Freiheitsberaubung, Erpressung, Drogenhandel und tätlicher Angriff.

Zusätzlich lag auch noch eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen ihn vor.

"Der 26-Jährige beabsichtigte, von Bremen über München nach Los Angeles zu reisen", so die Bundespolizei.

Doch dazu kam es nicht. Bei den grenzpolizeilichen Kontrollen vor dem Abflug schlugen die Fahnder zu. Die Überprüfung bestätigte die internationale Fahndung - Handschellen statt Boardingpass.