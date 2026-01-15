Vor USA-Flug: Europaweit gesuchter Straftäter am Flughafen München festgenommen

Am Flughafen München wurde ein europaweit gesuchter Straftäter aus den Niederlanden geschnappt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Beamte der Bundespolizei haben einen europaweit gesuchten Straftäter am Flughafen München festgenommen.

Am Münchner Flughafen klickten die Handschellen. (Symbolfoto)
Am Münchner Flughafen klickten die Handschellen. (Symbolfoto)  © Bundespolizei

Der 26-jährige Niederländer stand auf der internationalen Fahndungsliste zur Auslieferung in sein Heimatland. Dort wird er wegen einer ganzen Palette schwerer Delikte gesucht, darunter Freiheitsberaubung, Erpressung, Drogenhandel und tätlicher Angriff.

Zusätzlich lag auch noch eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen ihn vor.

"Der 26-Jährige beabsichtigte, von Bremen über München nach Los Angeles zu reisen", so die Bundespolizei.

München: Alkohol, Drogenverdacht, kein Führerschein: BMW-Fahrer kracht in Streifenwagen
München Crime Alkohol, Drogenverdacht, kein Führerschein: BMW-Fahrer kracht in Streifenwagen

Doch dazu kam es nicht. Bei den grenzpolizeilichen Kontrollen vor dem Abflug schlugen die Fahnder zu. Die Überprüfung bestätigte die internationale Fahndung - Handschellen statt Boardingpass.

Festnahme am Flughafen München: Niederländer wartet auf Auslieferung in seine Heimat

Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt. Anschließend erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Landshut.

Dort sitzt der Niederländer nun in Haft und wartet auf die Auslieferung in seine Heimat.

Titelfoto: Bundespolizei

Mehr zum Thema München Crime: