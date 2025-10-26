Nazi-Graffiti an Queer-Zentrum in München gesprüht

München - Die Münchner Polizei ermittelt, nachdem politische Schmierereien an einem Queer-Zentrum im Stadtteil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt entdeckt wurden.

Die Polizei ermittelt wegen queerfeindlicher Tags an einem Zentrum in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Im Zeitraum von Sonntag, dem 19. Oktober bis Mittwoch, dem 22. Oktober, wurde die Fassade des Zentrums für queere Personen in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt mit Graffiti besprüht.

Unter den verschiedenen Schmierereien waren auch Zeichen mit Bezug zum Nationalsozialismus, so die Münchner Polizei.

Das Zeichen und queerfeindliche Tags wurden auch auf einem Stromkasten und einer Taxirufsäule vor einem weiteren Treffpunkt für queere Personen entdeckt, berichteten die Ermittler.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Kommissariat 44 hat nun die weiteren Ermittlungen im Fall übernommen.