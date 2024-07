Messerangriff im Englischen Garten: Zwei 17-Jährige in München festgenommen

München - Nach einem Messerangriff auf österreichische Staatsbürger in München sind am Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Soweit bisher bekannt, habe eine Personengruppe, der die beiden Verdächtigen angehörten, im Englischen Garten im Bereich des "Chinesischen Turms" am 22. Juni abends randaliert. Die Besucher aus dem südlichen Nachbarland hätten daraufhin die Vandalen aufgefordert, dies zu unterlassen. Das war gegen etwa 21.25 Uhr.

"Dabei konnten beide Tatverdächtige angetroffen werden. In insgesamt drei Wohnungen wurden Durchsuchungen durchgeführt und diverse Beweismittel sichergestellt", teilten die Münchner Beamten mit.

Es handle sich dabei um zwei 17 Jahre alte Teenager. Die Polizei spricht von "einer Festnahme- und Durchsuchungsaktion", die in den frühen Morgenstunden stattgefunden habe.

Die 32- und 39-jährigen Österreicher erlitten jeweils Stichverletzungen am Oberkörper und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer flohen nach der Attacke.

Noch in derselben Nacht konnte einer der 17-Jährigen ermittelt und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Er fiel den Polizisten zuvor wegen einer Schnittverletzung an der Hand auf.

"Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte im Rahmen einer Absuche aufgefunden und sichergestellt werden", berichten die Beamten weiter über die Tatnacht.