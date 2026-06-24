Streit um Parkplatz eskaliert: Mann mit Kippa antisemitisch beleidigt
München - Nach einer antisemitischen Beleidigung auf einem Tankstellengelände im Stadtteil Neuhausen ermittelt der Staatsschutz in München.
Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 55-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und ein 41-jähriger Deutscher am Montag gegen 20 Uhr an einer Tankstelle an der Leonrodstraße in Streit.
Der 41-Jährige, der eine Kippa trug, soll sein Auto so abgestellt haben, dass der 55-Jährige nicht ausparken konnte, erklärte die Polizei zur Ursache der Auseinandersetzung.
Im Verlauf eskalierte die Lage, beide Männer wurden handgreiflich und verletzten sich gegenseitig leicht.
Derweil beleidigte der 55-Jährige den 41-Jährigen zudem antisemitisch und fremdenfeindlich. Beide Männer wurden wegen Körperverletzung angezeigt, der Ältere zudem wegen Beleidigung. Um den Fall abschließen zu klären, werden Zeugen gesucht.
Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Kriminalfachdezernat unter der Telefonnummer 089/29100 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa