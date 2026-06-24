Streit um Parkplatz eskaliert: Mann mit Kippa antisemitisch beleidigt

München - Nach einer antisemitischen Beleidigung auf einem Tankstellengelände im Stadtteil Neuhausen ermittelt der Staatsschutz in München .

Ein Mann (41), der eine Kippa trug, wurde in München antisemitisch beleidigt. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 55-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und ein 41-jähriger Deutscher am Montag gegen 20 Uhr an einer Tankstelle an der Leonrodstraße in Streit.

Der 41-Jährige, der eine Kippa trug, soll sein Auto so abgestellt haben, dass der 55-Jährige nicht ausparken konnte, erklärte die Polizei zur Ursache der Auseinandersetzung.

Im Verlauf eskalierte die Lage, beide Männer wurden handgreiflich und verletzten sich gegenseitig leicht.

Derweil beleidigte der 55-Jährige den 41-Jährigen zudem antisemitisch und fremdenfeindlich. Beide Männer wurden wegen Körperverletzung angezeigt, der Ältere zudem wegen Beleidigung. Um den Fall abschließen zu klären, werden Zeugen gesucht.