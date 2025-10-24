Fälschung im Museum? "Echter" Picasso, Rembrandt und mehr zum Verkauf angeboten

München - Sie wollten vermeintliche Werke von Picasso, Rembrandt und Rubens verkaufen - nun sind ihnen Kunstfahnder auf die Schliche gekommen.

Das gefälschte Bild "Ratsherr" angeboten als Rembrandt van Rijn sollte für 9 bis 14 Millionen Euro verkauft werden. © Sven Hoppe/dpa

20 mutmaßliche Kunstwerke, die unter dem Namen weltberühmter Künstler gehandelt wurden, sind sichergestellt worden, wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Ermittelt wird gegen einen 77-Jährigen aus dem Raum Schwandorf (Oberpfalz) und zehn weitere Mittäter. Ihnen wird versuchter gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Kunstfälschungen vorgeworfen.

Die Ermittler wurden auf den Fall aufmerksam, als der 77-jährige Hauptbeschuldigte zunächst zwei vermeintlich Gemälde von Pablo Picasso auf dem Kunstmarkt anbot. Ermittlungen ergaben, dass er ebenfalls das weltberühmte Gemälde "Staalmeesters" von Rembrandt van Rijn für die Summe von 120 Millionen Franken verkaufen wollte. Das bizarre: Das Originalgemälde befindet sich in der Sammlung des Amsterdamer Rijksmuseums.

Die Fälschung befand sich im Besitz einer 84-jährigen Schweizerin – gegen sie richten sich nun ebenfalls die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Amberg und des BLKA sowie der Schweizer Behörden. Käufer sollten überzeugt werden, das ihr Gemälde das ältere Original sein und dass im Museum nur eine Kopie hängen würde.