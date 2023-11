Razzien gegen Juden-Hass in Bayern: Polizei beschlagnahmt Laptops und Handys

München - Die Polizei hat am Morgen erneut bayernweit Razzien bei mutmaßlich antisemitischen Straftätern durchgeführt.

Bei der Razzia während des "Aktionstages PLUS gegen Antisemitismus" wurden in den frühen Morgenstunden diverse Objekte unter anderem in München durchsucht. © Peter Kneffel/dpa

Dabei wurden in zahlreichen Objekten in ganz Bayern Computer, Laptops und Handys beschlagnahmt. Die 17 Verdächtigen, zwei Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 18 und 62 Jahren, sollen in den sozialen Medien antisemitische Hetze verbreitet haben.

Ihre Wohnungen wurden im Rahmen des "Aktionstages PLUS gegen Antisemitismus" im Raum München, Nürnberg, Passau, Berchtesgaden, Coburg, Füssen und Memmingen durchsucht.

Beispielhaft teilte das Bayerische Landeskriminalamt drei Straftaten der Beschuldigten mit:

In einem WhatsApp-Klassenchat wurde ein Clown-Emoji geteilt mit der Botschaft "Gas the Jews".



Ein deutsch-türkischer Mann postete über seinen Account, dass "die jüdischen Söhne" nichts anderes als "abgeschlachtet und ausgelöscht zu werden" verdient haben.



Im Oktober postete ein türkischer Staatsangehöriger in sozialen Medien ein Hitler-Bild mit dem Zusatz: "Ich könnte alle Juden töten, aber ich habe einige am Leben gelassen, um Euch zu zeigen, wieso ich sie getötet habe".



Der Generalstaatsanwalt in München, Reinhard Röttle, hatte bereits im Oktober zu Durchsuchungen im Zusammenhang mit Pro-Hamas-Posts erklärt: "Die Extremisten der sozialen Medien sind die Wegbereiter der Terroristen, sei es von rechts, links oder islamistisch motiviert. Für Extremisten kann es keine Freiräume geben, insbesondere nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit."