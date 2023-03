Sechsstellige Summe für Sex im Hotel? Disco-Deal endet in Vergewaltigung einer 20-Jährigen!

München - Eine 20-Jährige ist am Donnerstag (2. März) auf einem Hotelzimmer vergewaltigt worden, nachdem sie sich zuvor auf Sex gegen eine hohe Summe Geld eingelassen hatte.

Auf dem Hotelzimmer wurde der 49-Jährige gewaltsam und verging sich an der 20 Jahre alten Frau. (Symbolbild) © 123rf/Peerayot To-im

Wie die Münchner Polizei am Montag bekannt gab, wurde die Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in einer Disco in der Innenstadt von dem 49-jährigen Franzosen angesprochen.

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll der 20-Jährigen "einen sechsstelligen Geldbetrag" angeboten haben, wenn sie ihn in sein Hotel begleiten würde, um dort mit ihm Sex zu haben. Sie willigte ein.

"Dort wurde sie von dem 49-Jährigen plötzlich mit Gewalt auf das Bett geworfen und vergewaltigt", heißt es in einer Meldung der Polizei. "Nach der Tat ließ der 49-Jährige von der 20-Jährigen ab und sie konnte unverletzt das Hotel verlassen." Geld hatte die Frau keines erhalten.

Der Franzose war offenbar mit einer ebenfalls 20 Jahre alten Begleitperson unterwegs, diese ging nach dem Disco-Besuch jedoch in ein anderes Hotelzimmer.

Ein Bekannter des Opfers alarmierte die Polizei, nachdem er von der Tat erfahren hatte. Die Beamten konnten den 49-Jährigen noch im Hotel antreffen und festnehmen.