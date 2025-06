Sohn ersticht Stiefmutter mit Küchenmesser: Das sind die Hintergründe der Tat

München - Am Pfingstsonntag hat ein 24-Jähriger im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg offenbar im Streit seine Stiefmutter erstochen . Jetzt gibt es erste Details zu den Hintergründen.

Alles in Kürze

Im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg soll ein 24-Jähriger seine Stiefmutter mit einem Messer getötet haben. © vifogra / Friedrich

Der Angriff auf die 76-Jährige ereignete sich gegen 16.25 Uhr in einer Wohnung in der Romansstraße.

Die Frau starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Ihr Stiefsohn konnte noch vor Ort als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Jetzt sind Hintergründe zu der Tat bekannt geworden. Und offenbar handelt es sich um ein erschreckend banales Motiv.

Der junge Mann war wohl in der Küche seines Vaters und seiner Stiefmutter in Streit geraten. Es sei dabei nach bisherigen Erkenntnissen um Handwerksarbeiten gegangen, die der Tatverdächtige in diversen Immobilien seines Vaters vorgenommen habe.

Darüber soll es auch in der Vergangenheit schon mehrfach zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Doch dieses Mal ist die Auseinandersetzung völlig eskaliert.