Stress für die Polizei: Mehrere Schlägereien und Randale am Münchner Hauptbahnhof

München - Am Dienstag hatte es die Bundespolizei auf dem Münchner Hauptbahnhof mit einigen aggressiven Personen zu tun. Dabei kam es zu mehreren Gewaltdelikten.

Gleich mehrere Gewaltdelikte sorgten auf dem Münchner Hauptbahnhof um den Dienstag für Polizeieinsätze. (Archivbild) © Bundespolizeiinspektion München

Den Anfang machte ein alkoholisierter Somalier am späten Montag, kurz vor Mitternacht. Der 26-Jährige ließ eine Bierflasche in einem Geschäft fallen.



Als ihm ein Ladenmitarbeiter – ein 27-jähriger Afghane – daraufhin Hausverbot erteilte, schlug der Betrunkene "dem Afghanen unvermittelt die Faust ins Gesicht", wie die Polizei mitteilte.

Der Angreifer war bisher durch Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz polizeilich bekannt.

Am Dienstagvormittag kam es an der Bahnhofsmission am Gleis 11 zu einem weiteren Einsatz. Gegen 10.15 Uhr riefen die Mitarbeiter die Beamten, weil ein Mann die Mission nicht verlassen wollte.



Als die Polizei ankam, trafen sie einen 40-jährigen Ungarn an der Rampe am neuen Eingang in der Bayerstraße. "Er rauchte und stand Reisenden im Weg. Nach Ansprache und Erteilung eines Platzverweises wurde er sofort verbal aggressiv und schmiss seinen Kaffeebecher gegen die Wand", teilten die Einsatzkräfte mit.