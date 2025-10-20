Transporter schneidet Tram und flüchtet: Fahrgast bei Notbremsung verletzt

München - Nach einem Unfall mit einer Tram im Stadtteil Au-Haidhausen sucht die Polizei nach einem weißen Transporter.

Eine Tram musste so heftig bremsen, dass eine Frau (63) stürzte und sich verletzte. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Münchner Polizei mitteilte, fuhr eine Tram der Linie 18 am Sonntag an der Ohlmüllerstraße stadteinwärts. Gegen 14.30 Uhr wollte die Bahn die Kreuzung am Mariahilfplatz überqueren.

Zeitgleich fuhr ein weißer Transporter in dieselbe Richtung neben der Straßenbahn. Um an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeizufahren, überquerte der Transporter eine Sperrfläche und nutzte den Fahrstreifen der Straßenbahn.

Die Fahrerin der Tram konnte nur mit einer Notbremsung verhindern, dass es zum Zusammenstoß kam.

Dabei stürzte allerdings eine 63-jährige Frau in der Straßenbahn und verletzte sich leicht. Der Transporter brauste indes davon, ohne anzuhalten.