Überfall in München: Als Frau Wohnungstür öffnet, wird sie von zwei Männern überwältigt
München - Eine 65-jährige Münchnerin ist Opfer eines versuchten Raubüberfalls in ihrer eigenen Wohnung geworden.
Laut Angaben des Polizeipräsidiums München ereignete sich die Tat am Samstag gegen 12.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Moosach.
Demnach öffnete die Frau ihre Wohnungstür, nachdem es geklingelt hatte.
"Als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort durch zwei unbekannte Personen in die Wohnung gedrängt, zu Boden gestoßen und trotz Gegenwehr überwältigt", beschreiben die Ermittler die Situation.
Anschließend forderten die beiden maskierten Männer Geld und bedrohten die 65-Jährige.
Während einer der Täter die Frau am Boden fixierte, durchsuchte ein anderer die Wohnung. Nach kurzer Zeit flüchtete das Duo ohne Beute.
Das Opfer alarmierte im Anschluss die Polizei, eine Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.
Zeugenaufruf der Münchner Kriminalpolizei
Täter 1:
männlich
etwa 25 Jahre alt
175 bis 180 Zentimeter groß
sprach akzentfreies Deutsch
schlank
dunkle Vermummung, vermutlich mit Sturmhaube
Täter 2:
männlich
etwa 25 Jahre alt
175 bis 180 Zentimeter groß
dunkle Vermummung, vermutlich mit Sturmhaube
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untermenzinger Straße, Donauwörther Straße und Waldhornstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08929100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa