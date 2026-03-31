Überfall in München: Als Frau Wohnungstür öffnet, wird sie von zwei Männern überwältigt

München - Eine 65-jährige Münchnerin ist Opfer eines versuchten Raubüberfalls in ihrer eigenen Wohnung geworden.

Die Münchner Kriminalpolizei sucht Zeugen, um die Täter ausfindig zu machen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums München ereignete sich die Tat am Samstag gegen 12.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Moosach.

Demnach öffnete die Frau ihre Wohnungstür, nachdem es geklingelt hatte.

"Als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort durch zwei unbekannte Personen in die Wohnung gedrängt, zu Boden gestoßen und trotz Gegenwehr überwältigt", beschreiben die Ermittler die Situation.

Anschließend forderten die beiden maskierten Männer Geld und bedrohten die 65-Jährige.

Während einer der Täter die Frau am Boden fixierte, durchsuchte ein anderer die Wohnung. Nach kurzer Zeit flüchtete das Duo ohne Beute.

Das Opfer alarmierte im Anschluss die Polizei, eine Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.