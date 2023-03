08.03.2023 12:15 "Verdächtige Geräusche" führen zu SEK-Einsatz: 21-Jähriger in Wohnung festgenommen

In einer Wohnung in Lauf an der Pegnitz sind am Mittwochmorgen "schussähnliche" Geräusche wahrgenommen worden. Ein junger Mann wurde daraufhin festgenommen.

Von Marco Schimpfhauser

Lauf an der Pegnitz - Im Landkreis Nürnberger Land sind am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr laut Polizei "verdächtige Geräusche" in einer Wohnung festgestellt worden. Am Ende kam es zu einem SEK-Einsatz. Das alarmierte Spezialeinsatzkommando (SEK) konnte den 21 Jahre alten Mann widerstandslos festnehmen. © vifogra / Haubner "Die Beamten selbst haben diese Geräusche auch wahrgenommen. Die Geräusche waren schussähnlich", beschrieb Marc Siegl vom Polizeipräsidium Mittelfranken die Situation. "Deswegen hat man vorsichtshalber den Bereich hier weiträumig abgesperrt und weitere Kräfte zugeführt." Nachdem die Anwohner aus den Nachbarwohnungen aus dem Gebäude gebeten wurden, griff das Spezialeinsatzkommando (SEK) zu. Innerhalb weniger Minuten war der Zugriff vorbei. "Gegen 9 Uhr drangen Spezialeinsatzkräfte in die betroffene Wohnung ein und nahmen einen 21-Jährigen vorläufig fest", heißt es in einer Pressemitteilung. Verletzt wurde niemand. Laut dpa-Informationen hätte der Mann keinen Widerstand geleistet. Eine Schusswaffe sei jedoch nicht gefunden worden. Woher die Geräusche stammen, sei noch unklar. Die Beamten gingen davon aus, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er sei bereits in der Vergangenheit dementsprechend aufgefallen. Er werde in eine Fachklinik gebracht, hieß es. Unbeteiligte wären nicht gefährdet gewesen.



Titelfoto: vifogra / Haubner