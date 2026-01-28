Frau mit Schlagstock angegriffen: Mann zeigt Zivilcourage und muss selbst ins Krankenhaus

München - Ein Mann hat sich einem Angreifer im Stadtteil Perlach in den Weg gestellt und wurde selbst verletzt.

Die Polizei suchte bisher erfolglos nach dem Angreifer. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 32-jährige Münchner befand sich am Dienstag gegen 22 Uhr in einer Bar am Pfanzeltplatz, als ein Mann vor dem Lokal andere Gäste anpöbelte, berichtete die Polizei.

Als der 32-Jährige sah, wie der Täter mit einem Schlagstock einen weiblichen Gast angreifen wollte, ging er dazwischen und versuchte, den Mann festzuhalten. Der konnte sich jedoch lösen und schlug stattdessen dem 32-Jährigen mit dem Schlagstock auf den Kopf.

Der 32-Jährige wurde verletzt, konnte aber noch selbst den Notruf wählen. Derweil ergriff der Täter die Flucht in Richtung Ständlerstraße.

Laut Polizei musste der 32-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach dem Angreifer brachte bisher keinen Erfolg.