Die perfekte Welle? Größter Surfpark Europas vor Eröffnung

Hallbergmoos - Der laut den Betreibern größte Surfpark Europas in der Nähe des Flughafens in München steht nach rund zwei Jahren Bauzeit kurz vor seiner Eröffnung.

Profi-Surfer Tim Elter (20) ist begeistert von der Technologie hinter den künstlichen Wellen. © Sven Hoppe/dpa

Voraussichtlich ab Ende Juli sollen bis zu 60 Menschen gleichzeitig auf den künstlich erzeugten Wellen der Anlage "o2 Surftown Muc" surfen können.

"Was wir hier bieten können, sind perfekte Bedingungen auf Knopfdruck", sagte Geschäftsführer Chris Boehm-Tettelbach bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Über 40 Millionen Euro sind demnach bisher in das Projekt geflossen.

Das Gelände ist rund 20.000 Quadratmeter groß, was fast drei Fußballfeldern entspricht. Sowohl Anfänger als auch Profis sollen hier surfen können.

Der deutsche Wellenreiterverband plant, den Surfpark auch für offizielle Wettkämpfe und als Trainingsgelände zu nutzen.