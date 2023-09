11.09.2023 11:39 Dramatische Szenen: Mann stürzt am Hauptbahnhof vor S-Bahn!

Dramatische Szenen am Hauptbahnhof in München! Ein Mann ist am späten gestrigen Sonntagabend vor eine einfahrende S-Bahn der Linie S2 in das Gleisbett gestürzt.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen am Hauptbahnhof in München! Ein 48 Jahre alter Mann ist am späten gestrigen Sonntagabend vor eine einfahrende S-Bahn der Linie S2 in das Gleisbett gestürzt. Der Mann (48) konnte sich nach dem Sturz in das Gleisbett am Münchner Hauptbahnhof in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante retten. © Bundespolizeidirektion München Wie die Bundespolizeidirektion der bayerischen Landeshauptstadt am heutigen Montag mitteilte, war der Mann um kurz nach 22 Uhr ohne jede Fremdeinwirkung zu Fall gekommen, während der in Richtung Altomünster verkehrende Zug einfuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Zugführer die einfahrende S2 nicht mehr vor dem Gestürzten zum Stillstand bringen. Der 48-Jährige hatte allerdings großes Glück, er konnte sich in den speziellen Schutzraum unter der Kante des Bahnsteigs retten und erlitt bei dem Zwischenfall deshalb lediglich leichte Verletzungen. München Zu wenig Wohnungen! München will Studenten auf Campingplatz unterbringen Die zum Ort des Geschehens geeilten Kräfte der Bundespolizei und der Deutsche Bahn Sicherheit konnten den Mann aus dem Gleisbereich bergen. Im Zug befanden sich den Angaben zufolge rund 100 Fahrgäste, die allesamt unverletzt blieben. Die Münchner Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den wohnsitzlosen Mann eingeleitet. Grund für dessen Sturz war laut ersten Erkenntnissen schlicht Unachtsamkeit.



