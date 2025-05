Hotelplätze weggefallen: 1100 Flüchtlinge mussten schnell verlegt werden

München - Aus Mangel an Plätzen haben in München bislang manche Geflüchtete in Hotels statt in anderen Unterkünften gelebt. Weil Plätze in Hotels allerdings nicht länger finanziert werden, musste die Landeshauptstadt relativ kurzfristig zahlreiche Flüchtlinge anderswo unterbringen. Stichtag war der 1. Mai. Hat es geklappt?

Dies ist entgegen aller Befürchtungen gelungen: Alle Betroffenen seien in dezentrale kommunale Unterkünfte gebracht worden, so eine Sprecherin des Sozialreferats zur Deutschen Presse-Agentur.

Viele der Betroffenen waren aus der Ukraine geflüchtet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

"Eine Neuvergabe von 900 Bettplätzen in Hotels bis zum Ende des Jahres war mit Blick auf die immensen Kosten abzulehnen", begründete das Innenministerium den getätigten Schritt.

Plätze hätten zwischen 1000 und 1700 Euro pro Monat gekostet. Sie waren "in etwa zwei bis drei mal so teuer wie die Unterbringung in regulären Gemeinschafts- oder dezentralen Unterkünften".

Ein Grund: In den Beträgen sind meist auch Dienstleistungen wie Verpflegung enthalten.

Anders als in anderen Bundesländern trägt in Bayern der Freistaat die anfallenden Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern beziehungsweise erstattet ebenjene komplett.

Wie viele Geflüchtete in anderen Kommunen in Hotels leben, die bei einem kurzfristig hohen Bedarf eine schnelle und flexible Lösung bieten, ist dem Ministerium nicht bekannt. Die Unterbringung in Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen sei aber die Ausnahme und stets eine Übergangslösung, hieß es. Auch andernorts seien entsprechende Verträge nicht verlängert worden.

Wohlfahrtsverbände hatten die kurzfristige Umverlegung der Geflüchteten in München hart kritisiert: Menschen seien keine Manövriermasse. Kinder etwa würden unvermittelt aus Kita oder Schule gerissen, in denen sie gerade erst Fuß gefasst hätten. In den vier Gebäuden waren vorrangig Menschen aus der Ukraine untergebracht, darunter rund 200 Minderjährige und viele Hochbetagte. Sie sind jetzt teils in Leichtbauhallen untergebracht - wieder ein neues Umfeld.