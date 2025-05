Nach Tod von Surferin: Freigabe der Eisbachwelle gefordert

München - Nach dem tödlichen Unfall im Münchner Eisbach fordern Surfer und Fans der berühmten Welle in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) das Ende der Sperrung.

Blumen und Nachrichten wurden vor dem Absperrzaun am Ufer der Eisbachwelle im Englischen Garten hinterlassen. © Peter Kneffel/dpa

"Mit diesem offenen Brief bitten wir Sie herzlich, aber nachdrücklich, die Eisbachwelle unverzüglich und wieder dauerhaft für den Surf-Betrieb freizugeben", heißt es in dem Schreiben, das rund 3600 Menschen unterzeichnet haben.

"Wir nehmen das Unglück und die laufenden Untersuchungen sehr ernst und sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus. Gleichzeitig halten wir eine Sperrung weder für verhältnismäßig noch für zielführend."

Vor einigen Wochen war eine erfahrene Surferin an der Stelle verunglückt und dann im Krankenhaus gestorben. Soweit bisher bekannt, hatten sich die am Knöchel der 33-Jährigen befestigte Sicherheitsleine oder das Brett aus unbekannten Gründen am Grund des Eisbachs verhakt.

"Bei der Suche nach der Unfallursache im Eisbach wurde laut Aussage der Polizei kein größeres Hindernis gefunden, in dem sich womöglich eine Leash hätte verhaken können", heißt es in dem Brief.