Drohnen schwirren durch München: Das steckt dahinter

München - Ab Mittwoch können Dir im Münchner Stadtgebiet Drohnen begegnen. Was dahintersteckt, liest Du hier.

Die Einsatzdrohnen sind in Feuerwehrfarben foliert und so gut zu erkennen. © Branddirektion München

Die Feuerwehr München erprobt zusammen mit dem Unternehmen Skyflow ein automatisiertes Drohnensystem in der Stadt.

Bei dem Pilotprojekt sollen Erfahrungen gesammelt werden, so die Feuerwehr am Montag. Die Frage ist: Können Drohnensysteme Einsatzführung und Gefahrenabwehr verbessern?

"Es ist der erste automatisierte Drohnenbetrieb in dieser Größenordnung im deutschen Feuerwehrwesen", so die Münchner zu ihrer Vorreiterrolle.

Die Drohnen stehen in den Feuerwachen in Schwabing und Ramersdorf in ihren Dockingstationen bereit. Damit kann das gesamte Stadtgebiet angeflogen werden. Auch in angrenzenden Kreisen sind Drohnenflüge möglich.

Damit sollen Einsätze präzise geplant werden können, da die Drohnen hochauflösende Lagebilder einholen und Orte erkunden können, erklärt Christian Schnepf, Leiter der Abteilung "Einsatz-Informations- und Kommunikationstechnik" der Feuerwehr München.