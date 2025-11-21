Rückkehr der Eisbachwelle: Erste Rettungsversuche starten

München - Gut drei Wochen ist es her, dass die berühmte Eisbachwelle im englischen Garten verschwand . Rettungsversuche sollen den beliebten Surfspot in München nun retten.

Die Hochschule startet erste Rettungsversuche der Eisbachwelle in München. © Malin Wunderlich/dpa

Am Freitag starteten Experten der Hochschule München unter der Leitung von Professor Robert Meier-Staude einen sogenannten Vorversuch an dem Ort, an dem sich die Surfwelle normalerweise aufbaut.



Zuletzt geplant war laut Hochschule ein zweistufiger Ansatz - mit temporären Rampen und Kies.

Beim Vorversuch am Freitag kamen dementsprechend Holzbretter und diverse Gesteinsmaterialien zum Einsatz.

Zum Vorversuch selbst wollte Meier-Staude am Freitag aber nichts sagen. Ein Sprecher der Hochschule München bat auf Nachfrage ebenfalls um Geduld, was Neuigkeiten angeht.

Die Hochschule kündigte aber an, im Fall einer "finalen Lösung" werde es eine Pressekonferenz mit der Stadt München geben.