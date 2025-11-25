S-Bahn-Störung sorgt für Chaos in München

München - Eine defekte Weiche hat am Morgen den Berufsverkehr in München erheblich durcheinandergebracht. Viele Reisende mussten ihre Route kurzfristig anpassen.

In München kommt es wieder zu S-Bahn-Ausfällen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Zwischen Pasing und Laim am westlichen Ende der Stammstrecke fuhren zur Hauptverkehrszeit keine S-Bahnen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Auf den Displays in der S-Bahn hieß es zunächst, die Störung werde voraussichtlich bis 10.30 Uhr dauern. Kurz nach 10 Uhr teilte ein Bahnsprecher mit, die Störung sei behoben.

Allerdings könne es in der Folge immer noch zu größeren Verspätungen im Netz kommen.