S-Bahn-Störung sorgt für Chaos in München
Von Irena Güttel
München - Eine defekte Weiche hat am Morgen den Berufsverkehr in München erheblich durcheinandergebracht. Viele Reisende mussten ihre Route kurzfristig anpassen.
Zwischen Pasing und Laim am westlichen Ende der Stammstrecke fuhren zur Hauptverkehrszeit keine S-Bahnen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.
Auf den Displays in der S-Bahn hieß es zunächst, die Störung werde voraussichtlich bis 10.30 Uhr dauern. Kurz nach 10 Uhr teilte ein Bahnsprecher mit, die Störung sei behoben.
Allerdings könne es in der Folge immer noch zu größeren Verspätungen im Netz kommen.
Nicht von der Störung betroffen waren die Linien S1, S2 und S7. Die anderen Linien wendeten in Pasing oder fuhren über die Fernbahngleise ohne Halt bis zum Hauptbahnhof.
Erstmeldung 9.36 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.34 Uhr
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa