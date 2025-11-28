Hotel in München verkauft Glühwein für 18 Euro! Sprecherin: "Eigentlich ein Schnapper"

München - Wer in diesem Jahr schon beim Preis eines normalen Glühweins auf dem Weihnachtsmarkt geschluckt hat, sollte sich jetzt gut festhalten: Vor dem Sofitel-Hotel in München wird eine Luxus-Variante des beliebten Heißgetränks für sage und schreibe 18 (!) Euro ausgeschenkt.

In München gibt's wohl Deutschlands teuersten Glühwein. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Aber hier gibt's nicht die übliche Rotwein-Gewürz-Mischung aus dem Kessel. In diesem Glühwein schwimmt edler Perrier-Jouët-Champagner mit im Glas.



"Wenn man sich überlegt, was ein Glas Champagner kostet, ist der Champagner-Glühwein eigentlich ein Schnapper", kommentierte eine Hotel-Sprecherin den Preis gegenüber "Bild" mit einem Augenzwinkern.

Der Haus-Barkeeper erfand das edle Weihnachts-Getränk, das aus zwei Dritteln weißem Glühwein, Champagner und weiteren geheimen Zutaten besteht.

Der Champagner wird "à la minute frisch aufgegossen", so die Sprecherin, damit er seinen Blubber behält.