Hotel in München verkauft Glühwein für 18 Euro! Sprecherin: "Eigentlich ein Schnapper"

In München gibt es wohl Deutschlands teuersten Glühwein. Ein Hotel verlangt für eine Luxus-Variante des Winter-Getränks 18 Euro!

Von Benedikt Zinsmeister

München - Wer in diesem Jahr schon beim Preis eines normalen Glühweins auf dem Weihnachtsmarkt geschluckt hat, sollte sich jetzt gut festhalten: Vor dem Sofitel-Hotel in München wird eine Luxus-Variante des beliebten Heißgetränks für sage und schreibe 18 (!) Euro ausgeschenkt.

In München gibt's wohl Deutschlands teuersten Glühwein. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Aber hier gibt's nicht die übliche Rotwein-Gewürz-Mischung aus dem Kessel. In diesem Glühwein schwimmt edler Perrier-Jouët-Champagner mit im Glas.

"Wenn man sich überlegt, was ein Glas Champagner kostet, ist der Champagner-Glühwein eigentlich ein Schnapper", kommentierte eine Hotel-Sprecherin den Preis gegenüber "Bild" mit einem Augenzwinkern.

Der Haus-Barkeeper erfand das edle Weihnachts-Getränk, das aus zwei Dritteln weißem Glühwein, Champagner und weiteren geheimen Zutaten besteht.

Der Champagner wird "à la minute frisch aufgegossen", so die Sprecherin, damit er seinen Blubber behält.

Normaler Glühwein wird übrigens auch in der Hütte vor dem Hotel in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ausgeschenkt. Hier ist man mit sieben Euro dabei.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

