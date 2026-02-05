Spaziergang wird zum Albtraum: Feuerwehr befreit verletzte Frau aus Waldstück

Am Mittwochvormittag verletzte sich eine junge Frau bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in einem Münchner Waldstück.

Von Cordula Dieckmann und Paulina Sternsdorf

München - Am späten Mittwochvormittag verletzte sich eine junge Frau bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in einem abschüssigen Münchner Waldstück. Doch die Rettung durch die Feuerwehr gestaltete sich aufwendig.

Die Rettung der Frau gestaltete sich aufwendig.

Die 24-Jährige sei beim Spaziergang mit ihrem Hund über eine Wurzel gestürzt und habe sich am Fuß verletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Da das Gelände von der Straße aus nur schwer einsehbar war, benötigte die Besatzung des eingetroffenen Rettungswagens einige Zeit, um die junge Frau zu finden.

Wegen der Beschaffenheit des Geländes musste die Feuerwehr die Verletzte mit einer Trage und einer Drehleiter bergen.

Der Hund wurde zuvor von der Mutter der jungen Frau in Obhut genommen.

Der Rettungsdienst brachte die 24-Jährige nach Angaben der Feuerwehr nach dem Unfall im Stadtteil Harlaching schließlich ins Krankenhaus.

