20-Meter-Baum kracht auf Hausdach in München: Bewohner eingeschlossen

München - Ein umgestürzter Baum hat am Mittwoch in München einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Der Baum blockierte den Eingang des Wohnhauses. © Feuerwehr München (Montage)

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.53 Uhr in die Grafinger Straße in Berg am Laim alarmiert, wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte.

Dort war ein etwa 20 Meter hoher Baum auf ein Mehrfamilienhaus gekracht. "Da sich der Fallbereich genau über dem Eingang befand, konnte niemand mehr gefahrlos das Gebäude verlassen oder betreten", erklärten die Helfer.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich umgehend ab und sicherte den absturzgefährdeten Baum mit dem Ladekran eines Einsatzfahrzeugs.

Über eine Leiter gelangten die Einsatzkräfte zur Rückseite des Hauses und konnten so die eingeschlossenen Bewohner über das weitere Vorgehen informieren.