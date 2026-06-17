Bauarbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe: Feuerwehr rettet Verletzten mit Drehleiter

München - Am frühen Mittwochmorgen verletzte sich ein Bauarbeiter in der Königswieser Straße schwer. Für seine Rettung musste die Feuerwehr München eine Drehleiter einsetzen.

Die Feuerwehr musste zur Rettung eine Drehleiter einsetzen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Gegen 8.20 Uhr meldeten Mitarbeiter den Beamten, dass ein 23-jähriger Arbeiter ein Stockwerk nach unten in die dritte Etage gestürzt war.

Aufgrund der beträchtlichen Fallhöhe ließ die Leitstelle neben dem Rettungsdienst vorsorglich auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr ausrücken.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort stellte sich heraus, dass der 23-Jährige besonders schonend gerettet werden musste. Zur patientengerechten Rettung wurde daher eine Drehleiter angefordert.

Mithilfe einer Schleifkorbtrage und einer Vakuummatratze brachten die Einsatzkräfte den Verletzten liegend über die Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss sicher zu Boden. Anschließend wurde er an den Rettungsdienst übergeben.